Разорвало на части: в Армавире в ДТП попали три машины, пострадали четыре человека
Происшествия
03.01.2023 10:26
Жесткая авария произошла 2 января около 14:00 в поселке Заветном.
По предварительным данным, женщина за рулем BMW допустила проезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге иномарка столкнулась с автомобилями ВАЗ-211440 и Nissan Almera, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате водители автомобилей и пассажир BMW были доставлены в лечебное учреждение для обследования.
В соцсетях очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения отечественную легковушку разорвало на две части. Одна из них осталась на дроге, а вторая вылетела на обочину.
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