Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Разорвало на части: в Армавире в ДТП попали три машины, пострадали четыре человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razorvalo-na-chasti-v-armavire-v-dtp-popali-tri-mashiny-postradali-chetyre-cheloveka
Разорвало на части: в Армавире в ДТП попали три машины, пострадали четыре человека
Фото t.me/armavir

Жесткая авария произошла 2 января около 14:00 в поселке Заветном.

По предварительным данным, женщина за рулем BMW допустила проезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге иномарка столкнулась с автомобилями ВАЗ-211440 и Nissan Almera, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате водители автомобилей и пассажир BMW были доставлены в лечебное учреждение для обследования.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения отечественную легковушку разорвало на две части. Одна из них осталась на дроге, а вторая вылетела на обочину.

Читайте также: внедорожник сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях