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Женщина едва не умерла после укуса осы в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-edva-ne-umerla-posle-ukusa-osy-v-gorah-sochi
Женщина едва не умерла после укуса осы в горах Сочи
Фото t.me/kubanspas

Туристку во время прогулки по горам около поселка Лоо ужалила оса.

У женщины началась сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся отеком и болью. Туристка оказалась обездвижена, не смогла идти самостоятельно и легла на землю.

В этот момент рядом с женщиной была ее дочь. Она позвонила в службу скорой помощи. Специалисты Сочинского АСО вскоре прибыли на место и вынесли пострадавшую из леса к медикам на носилках.

При укусе насекомого часто возникает анафилактический шок, но ужаленной осой женщине оперативно оказали помощь, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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