Женщина 6 лет ищет тело сына, которого унесло в море в Анапе

Несчастный случай произошел 19 августа 2018 года на Бугазской косе в станице Благовещенской.

Компания из трех человек, среди которых был 30-летний мужчина, приехала из Ставропольского края. Они взяли напрокат сапборды и отправились в море. Вскоре начался сильный шторм, друзья стали звать на помощь.

К компании подплыли кайтисты и забрали девушку, остальных забрать не смогли — лодка была слишком маленькая. По словам матери, подплывшие также просили деньги за спасение.

«Если бы я знала, что все закончится так, я бы отдала все, что у меня есть, чтобы спасти сына», — рассказала женщина.

Еще один из оставшихся в море позже смог выйти на берег — его подобрали дайверы на катере. Последнего из друзей искали спасатели, вскоре к ним присоединилась его мать. Она искала сына на берегу, а также выходила в море. Кроме того, она разместила его фотографию на билбордах по дороге в аэропорт.

Женщина продолжает искать сына — за шесть лет поисков ей поступала информация, что мужчину находили бомжующим в Новороссийске, но эта информация не подтвердилась. Она надеется, что сможет найти сына или хотя бы его тело, пишет «АиФ-Юг».

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