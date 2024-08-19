Пропавшего подростка нашли погибшим в Сочи спустя почти месяц

Подросток пропал без вести 22 июля. Его искали волонтеры и правоохранители.

Днем 19 августа появилась информация, что пропавшего 17-летнего подростка нашли погибшим в Сочи, сообщает краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» Telegram.

Причина гибели парня пока неизвестна. Информация уточняется.

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