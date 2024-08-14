Пропавшего под Геленджиком 18-летнего парня нашли погибшим

Андрей Лиськов пропал без вести 11 августа. Последние его искали в районе населенных пунктов Текос и Архипо-Осиповка волонтеры и правоохранители.

Днем 14 августа стало известно, что пропавшего парня нашли погибшим. Информация об этом появилась в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».

Причина смерти 18-летнего жителя Геленджика пока неизвестна. Информация уточняется.

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