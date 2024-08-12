Пропавшего без вести пожилого грибника уже неделю ищут в горах Сочи

Пенсионер перестал выходить на связь 5 августа. Сутки родственники и полиция вели самостоятельный поиск, а затем обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

По информации на 12 августа, спасатели продолжают поиски пропавшего в лесу 74-летнего мужчины. Специалисты сосредоточили свои усилия на лесной территории хребта Алек.

В рамках поисковых работ уже обследовали следующие участки:

местность вблизи садового товарищества «Родник-1»;

склон хребта Алек в сторону улицы Леселидзе, включая чайные плантации и Верхнепластунское кладбище;

лесную зону в направлении горы Водопроводной;

территорию на противоположном склоне хребта Алек по направлению к Ореховским водопадам.

Сегодня поиски продолжаются. К работам привлекли поисковые группы спасателей МЧС России и сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионер ушел за грибами в лес около дачи в районе садового товарищества «Родник-1» 5 августа и домой не вернулся. Жена пыталась дозвониться, но мужчина не поднимал трубку. Пенсионер был одет в серую футболку, серые брюки и черные калоши.