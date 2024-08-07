В горах Сочи ищут пожилого грибника, пропавшего без вести

Спасателям ЮРПСО МЧС России 7 августа поступило сообщение о том, что из леса после похода за грибами не вернулся 74-летний местный житель.

По словам жены, ее супруг еще 5 августа ушел за грибами в лес около дачи в районе садового товарищества «Родник-1». Женщина пыталась дозвониться, но ее муж не поднимал трубку.

В течение суток родственники и полиция искали мужчину самостоятельно, а затем обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели выехали в район хребта Алек на поиски пенсионера. Известно, что 74-летний сочинец уже много лет ходит в определенный район за грибами. В этот раз он также планировал пойти знакомым маршрутом — подняться на хребет, который находится за его дачей.

Пенсионер был одет в серую футболку, серые брюки и черные калоши, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. К поиску мужчины привлекли 10 спасателей и 1 единицу техники.

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