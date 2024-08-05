Сбежавшего от родственников туриста спасатели нашли спящим на берегу реки в Сочи

Спасателям Адлерского района Сочи поздно вечером 4 августа сообщили о том, что в окрестностях села Монастырь пропал мужчина.

Звонившие родственники пропавшего рассказали, что мужчина захотел искупаться в реке Мзымта и попросил высадить его из машины. Он вышел из машины и не вернулся. Семья начала самостоятельно искать мужчину, но поиски успехом не увенчались. Тогда люди решили обратиться за помощью к спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели приехали прибыли на место и приступили к поискам туриста. Спасатели прошли в сторону реки через лес и обнаружили туриста — он спал на берегу реки. Мужчину нашли благодаря тому, что один из спасателей забрался на завал из бревен и посветил фонарем в русло реки. Отдыхающий проснулся от криков, спасатели отвели его к родственникам. Медпомощь 44-летнему жителю Ростовской области не потребовалась.

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