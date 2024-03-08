Женщин с 8 Марта поздравили российские космонавты с МКС

Свои поздравления с орбиты Земли передали российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.

«Дорогие наши мамы, бабушки, жены, сестры и дочери, сегодня во всем мире отмечается один из самых прекрасных праздников – 8 Марта. Это еще один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, еще один повод восхититься вашей красотой и очарованием», — сказал в поздравлении Олег Кононенко.

Космонавт пожелал женщинам, чтобы их окружали только любимые люди, а также радости каждый день.

«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!» — добавил Николай Чуб.

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