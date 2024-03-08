Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с 8 Марта

Глава региона опубликовал поздравление в своих социальных сетях.

Вениамин Кондратьев пожелал женщинам крепкого здоровья и неиссякаемых внутренних сил. Чтобы родные и близкие берегли, радовали и ценили, а в доме царили согласие и благополучие.

«Сердечно поздравляю наших милых женщин с Международным женским днем! Этот праздник всегда наполнен особой нежностью, красотой, искренними чувствами и трогательными словами, которые мы адресуем нашим мамам, женам, бабушкам, сестрам, знакомым и коллегам. Вы вдохновляете нас на лучшие поступки и свершения, согреваете своими улыбками и теплотой сердец, удивительным образом совмещая заботу о близких и родных с профессиональной деятельностью. И особенно теплые поздравления и слова благодарности сегодня женщинам, которые трудятся в зоне спецоперации, и тем, чьи отцы, мужья, братья и сыновья отстаивают интересы и суверенитет России», – написал губернатор в Telegram.

Читайте также: на Кубани сотрудники ДПС подарили женщинам цветы в преддверии 8 Марта.