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Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с 8 Марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-zhitelnits-krasnodarskogo-kraya-s-8-marta
Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Краснодарского края с 8 Марта
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава региона опубликовал поздравление в своих социальных сетях.

Вениамин Кондратьев пожелал женщинам крепкого здоровья и неиссякаемых внутренних сил. Чтобы родные и близкие берегли, радовали и ценили, а в доме царили согласие и благополучие.

«Сердечно поздравляю наших милых женщин с Международным женским днем! Этот праздник всегда наполнен особой нежностью, красотой, искренними чувствами и трогательными словами, которые мы адресуем нашим мамам, женам, бабушкам, сестрам, знакомым и коллегам. Вы вдохновляете нас на лучшие поступки и свершения, согреваете своими улыбками и теплотой сердец, удивительным образом совмещая заботу о близких и родных с профессиональной деятельностью. И особенно теплые поздравления и слова благодарности сегодня женщинам, которые трудятся в зоне спецоперации, и тем, чьи отцы, мужья, братья и сыновья отстаивают интересы и суверенитет России», – написал губернатор в Telegram.

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