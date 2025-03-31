Жене экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко отказали в снятии ареста со счетов

Суд отказал супруге бывшего замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Светлане Симоненко в снятии ареста со счетов для получения средств на обеспечение прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Имущество семьи Симоненко, включая активы самого экс-замглавы ГУ МЧС Кубани, его супруги, дочери и зятя, находится под арестом с июля 2024 года после подачи Генпрокуратурой иска о взыскании этих активов в доход государства. Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

В октябре 2024 года Светлана Симоненко обратилась в суд с просьбой о разблокировании счетов. Свое ходатайство она мотивировала необходимостью создания приемлемых условий проживания для семьи, особенно несовершеннолетних внуков. По ее мнению, арест финансовых средств лишает возможности поддерживать привычный образ жизни детей, что может негативно отразиться на качестве их жизни.

Краевой суд не нашел оснований для отмены обеспечительных мер. Третий апелляционный суд подтвердил это решение. Ранее судебные инстанции уже отклоняли подобное обращение Светланы Симоненко, когда в сентябре 2024 года она просила снять арест с принадлежащей ей недвижимости, пишет «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко задержали 1 августа. После доследственной проверки в отношении него возбудили уголовное дело. В феврале арест Симоненко продлили до 4 мая.

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