Жена убитого бандитами на Кубани аниматора Кирилла Чубко записала видеообращение

В Усть-Лабинске 5 мая пройдут похороны 37-летнего Кирилла Чубко, которого убили трое дорожных бандитов.

В день похорон мужа Дарья Чубко записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей Кубани, которые участвовали в поисках Кирилла Чубко и оказывали материальную помощь семье.

«Я знаю, что вы все верили, что мы найдем его живым. Мы тоже до конца верили и подумать не могли, что его закопают. Мы не искали его могилы, мы искали его живым. Я надеялась, что хотя бы где-то выкинут его, но не закопают. Я сегодня посмотрела видео, где [убийца] говорит, что за 20 тыс. его убили. За 20 тыс. рублей он так жестоко с ним поступил. Ребенок мой просто в шоке, он не понимает, почему папа больше не придет», — говорит в своем видеообращении Дарья Чубко.

Жена погибшего аниматоры выразила надежду, что виновных в смерти ее мужа накажут по всей строгости закона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 28 апреля трое бандитов и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить. Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги, в нескольких банкоматах сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, преступники спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.