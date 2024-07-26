Жена игрока «Краснодара» Смолова впервые побывала на Сенном рынке

Супруга нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова Карина Истомина поделилась в соцсетях снимками с рынка кубанской столицы.

Фотографии и видео жена подписала словами «Это я на рынок сходила». На кадрах — кубанские томаты, различные специи, овощи, фрукты и сладости.

Местные подписчики сразу узнали в фото Сенной рынок (Колхозный), а многие даже одобрили выбор места и посоветовали еще несколько ключевых точек в столице Кубани.

Но и на Сенной рынок девушка отправилась неспроста — до этого она просила своих подписчиков из Краснодара рассказать ей об интересных местах в городе, куда вошла эта локация.

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