Жена игрока ФК «Краснодар» Смолова блогер Карина показала цены на Сенном рынке

Супруга футболиста Федора Смолова Карина Истомина опубликовала в соцсетях цены на овощи в Краснодаре 7 августа.

Блогер, модель и ди-джей 30-летняя Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары появилась дочь. В июне текущего года Смолов подписал контракт с ФК «Краснодар» и вся семья перебралась в краевую столицу.

Истомина активно публикует фотографии и видеоролики о своей жизни в Краснодаре. В конце июля она уже делилась с подписчиками в соцсетях рассказом о ценах на Сенном рынке. В тот раз девушка выбирала специи.

«Героями» нового фоторепортажа в соцсетях Истоминой стали огурцы за 250 рублей, помидоры, лук, лисички за 650 рублей и шампиньоны за 250 рублей. Фотографии продуктов она никак не прокомментировала.

Судя по всему, Карина Истомина посетила не самую бюджетную часть Сенного базара — у главного входа, где цены значительно выше, чем в дальних рядах.

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