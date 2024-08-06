Молодая жена юмориста Петросяна показала, как она отдыхает в Сочи

Татьяна Брухунова с детьми — сыном Ваганом и дочерью Матильдой — проводит отпуск в Сочи.

Фотографиями с отдыха 35-летняя жена 78-летнего юмориста Евгения Петросяна делится в соцсетях.

«У одного из моих любимых блогеров есть такая тема, как картиночный дайджест недели. У меня намечается такой же, но на ежедневной основе. Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?! Придется вам потерпеть», — написала Брухунова.

Пост она сопроводила фотографией у бассейна. Там женщина позирует в закрытом черном купальнике с белыми вставками, солнцезащитных очках и шляпе. Также она выложила фото из ресторанов, поделилась кадрами с виноградом и арбузами, а также фотографией где ее четырехлетний сын катает младшую сестру в коляске.

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