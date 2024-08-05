«Нет желания ездить за три копейки»: Киркоров отказался выступать в Сочи и Анапе

Концертный продюсер Сергей Лавров рассказал, почему певец Филипп Киркоров не приедет этим летом с гастролями в города Черноморского побережья Кубани.

Киркоров — один из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады, однако в Сочи, Анапе и других городах на Черноморском побережье ему не смогли предложить больших гонораров, рассказал Лавров. По его словам, народный артист РФ проводил там концерты исключительно по своей инициативе и порой практически ничего не получал за такие выступления.

«Когда Филипп приезжал в Сочи, то лично заходил в кабинет директора концертного зала и получал от него финансовый отчет. К примеров, билеты на его концерт продавались на 5 млн рублей. Из этой суммы вычитали расходы на звук, перелет, свет, аренду зала, отель и питание. В результате оставалось три копейки, которые Киркоров отдавала своей команде. При этом сам он ничего не получал», — рассказал Лавров.

Как рассказал концертный продюсер, раньше Киркоров в шутку говорил: «Чтобы отработать Анапу или Сочи, нужно еще самому доплатить». Однако певец жил своими концертами и шоу. Для него самым главным было — выступить перед зрителями.

Теперь Филипп хочет уделять больше свободного времени своим детям. Кроме того, у него накопилась усталость за годы работы, поэтому больше нет желания выступать бесплатно или за копейки, сообщает 360.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».

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