Спасенный во время разгула стихии в горах Сочи Филип Киркоров вышел на связь

Народный артист России Филипп Киркоров 23 июля находился на съемках фильма «Братья» в каньоне реки Псахо в Адлерском районе и застрял в горах из-за резкого ухудшения погоды.

По словам певца, в каньоне начался сильный дождь с грозой, начали сходить селевые потоки. Съемочная группа не смогла выбраться из этого места самостоятельно и обратилась за помощью, отправив сигнал SOS.

Спустя некоторое время Киркоров вышел на связь в дорогом халате из 5-звездочного отеля, где он остановился в Сочи. Артист рассказал, что с ним все хорошо.

«Все это закончилось сегодня. Все хорошо, мы живы и здоровы. Спасибо за переживания. Спасибо тем, кто был с нами — вытаскивал и спасал нас, выручал, помогал выбираться из этих ущелий», — рассказал Киркоров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за разгула стихии и спасательной операции он не успел на концерт Михаила Шуфутинского, давшего концерт в Сочи в тот день.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу пляжей ограничили 23 июля во всех районах Сочи из-за непогоды. Утром жители разных частей курортного города увидели огромный смерч над Черным морем.