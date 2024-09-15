Жена футболиста Смолова показала подросшую дочь в одном из кафе в Краснодаре

Супруга нападающего ФК «Краснодар», блогер и модель Карина Истомина 15 сентября поделилась с поклонниками фотографиями с маленькой дочерью Лорой.

Лицо 10-месячной девочки родители по-прежнему не показывают, однако видно, как она подросла.

«Поем песенки зайки Alilo», — подписала молодая мать фотографии.

Также Истомина рассказала, куда ходит в Краснодаре. Так, в списке несколько понравившихся звезде ресторанов и кафе, пилатес-студия, салон красоты, сетевой магазин, а также парк «Краснодар» и Японский сад.

«И, конечно же, как без моего любимого Сенного рынка», — написала Истомина в своем Telegram-канале.

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