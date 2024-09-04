Жемчужина России: выставку живописи представит музей Коваленко в Краснодаре

Персональная выставка члена Союза художников РФ, профессора кафедры живописи и композиции художественно-графического факультета КубГУ Виктора Денисенко пройдет с 5 по 22 сентября.

Посетителям Краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко Представят свыше 80 живописных произведений.

В их числе пейзажи, посвященные красотам русской природы — «Домбай — Ульген», «Жемчужина России», «Краски октября», «Карадаг. Коктебель» и другие.

Денисенко известен активной общественной, научно-педагогической и творческой работой, регулярно участвует в многочисленных художественных выставках. Он работает в жанрах портрета и натюрморта, но главным направлением его творчества является пейзаж, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка «Кофе — мой друг» проходит в Музейном дворике музея им. Коваленко в Краснодаре.