Выставка «Кофе — мой друг» пройдет в музее им. Коваленко в Краснодаре

Произведения современных художников представят уже с 31 августа в музейной кофейне музея на улице Красной. Ее посетители смогут выпить вкусной напиток и полюбоваться картинами.

Всего будет 17 работ разных стилей и жанров — от коллажей до живописи, и каждую из них отобрали во время открытого конкурса.

«Выставка «Кофе — мой друг» — это не только возможность насладиться искусством, но и шанс остановиться и задуматься о том, какие моменты счастья и общения мы можем извлечь даже из самых простых вещей», — отметили в пресс-службе музея Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Экспозиция будет работать до 18 сентября включительно по адресу ул. Красная, 11, Музейный дворик. Вход — свободный.

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