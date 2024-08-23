Музеи Краснодара и Донецка обменялись виртуальными выставками

Совместный культурный проект реализовали краевой музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына и художественный музей «Арт-Донбасс» Донецка, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В рамках сотрудничества учреждения обменялись виртуальными выставками.

«На сайте музея имени Фелицына во вкладке «Виртуальный тур» уже доступна виртуальная выставка «Расскажи мне, Донецк, о себе…». В экспозиции представлены 27 живописных работ, посвященных Донецку. Время создания полотен охватывает период с конца 1940-х по 2020 годы», — рассказала Анна Минькова в соцсетях.

Также скоро выставка «Путь Кубани к Великой Победе» появится на сайте музея «Арт-Донбасс». Она познакомит зрителей с историей героизма кубанских казаков во время Великой Отечественной войны и их вкладом в Победу, подчеркнула замглавы края.

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