Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музей им. Фелицына в Краснодаре

Уже 18 августа в музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына стартует новая акция. Каждое третье воскресенье месяца многодетные семьи могут бесплатно посетить фондовые выставки.

Вице-губернатор края Анна Минькова отметила, что посетители музея на экспозиции «История Кубани. Земляки и соседи» увидят макет подворья черноморских казаков. Здесь продемонстрируют быт казачьих семей. Помимо этого, гости смогут посмотреть на традиционные мужские и женские костюмы.

На выставке «Святыни Земли Кубанской» покажут икону «Божья матерь, благословение при родах», рассказал замгубернатора. На выставке «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» представят икону «Утоли мои печали».

«Музей всегда рад видеть ребят с 14 до 22 лет – они могут познакомиться с уникальными экспонатами по «Пушкинской карте», ― написала Минькова в Telegram.

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