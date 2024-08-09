Минькова рассказала об уникальных детских экспонатах музея Фелицына в Краснодаре
Общество
09.08.2024 11:37
В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына хранится более 600 тыс. экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов, среди которых есть уникальные предметы, связанные с детством.
По словам вице-губернатора региона Анны Миньковой, отношение к детям на Кубани всегда было особенным. Это доказывают обширные архивы музеев края.
«Вместе с нашими краевыми и муниципальными музеями собрали подборку экспонатов, которые не представлены в постоянных экспозициях», — написала Минькова в Telegram.
В подборку вошли:
- Детская посуда из Боспорского царства — сосудик V–III веков до нашей эры;
- Детская игрушка периода III до н. э. – I веков, обнаруженная во время раскопок Краснодарского городища;
- Детский браслет XI–XIII веков, изготовленный по технике вытягивания стекла в Византии;
- Свистулька XVI– XVIII веков, слепленная в виде зверя, характерного для места проживания мастера;
- Туфельки (рубеж XIX–XX веков) — первая детская обувь жительницы Екатеринодара, которую она хранила всю жизнь;
- Детский казачий пояс начала XX века;
- Колыбель 1950-х годов, изготовленная кустарным способом в виде люльки;
- Лошадка начала 1960-х годов, изготовленная по образу городецкого коня;
- Гусеница из коллекции советских игрушек 1970-х годов.
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