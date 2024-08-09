Минькова рассказала об уникальных детских экспонатах музея Фелицына в Краснодаре

В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына хранится более 600 тыс. экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов, среди которых есть уникальные предметы, связанные с детством.

По словам вице-губернатора региона Анны Миньковой, отношение к детям на Кубани всегда было особенным. Это доказывают обширные архивы музеев края.

«Вместе с нашими краевыми и муниципальными музеями собрали подборку экспонатов, которые не представлены в постоянных экспозициях», — написала Минькова в Telegram.

В подборку вошли:

Детская посуда из Боспорского царства — сосудик V–III веков до нашей эры;

— сосудик V–III веков до нашей эры; Детская игрушка периода III до н. э. – I веков , обнаруженная во время раскопок Краснодарского городища;

, обнаруженная во время раскопок Краснодарского городища; Детский браслет XI–XIII веков , изготовленный по технике вытягивания стекла в Византии;

, изготовленный по технике вытягивания стекла в Византии; Свистулька XVI– XVIII веков , слепленная в виде зверя, характерного для места проживания мастера;

, слепленная в виде зверя, характерного для места проживания мастера; Туфельки (рубеж XIX–XX веков) — первая детская обувь жительницы Екатеринодара, которую она хранила всю жизнь;

— первая детская обувь жительницы Екатеринодара, которую она хранила всю жизнь; Детский казачий пояс начала XX века;

начала XX века; Колыбель 1950-х годов , изготовленная кустарным способом в виде люльки;

, изготовленная кустарным способом в виде люльки; Лошадка начала 1960-х годов , изготовленная по образу городецкого коня;

, изготовленная по образу городецкого коня; Гусеница из коллекции советских игрушек 1970-х годов.

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