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Минькова рассказала об уникальных детских экспонатах музея Фелицына в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-rasskazala-ob-unikalnyh-detskih-eksponatah-muzeya-felitsyna-v-krasnodare
Минькова рассказала об уникальных детских экспонатах музея Фелицына в Краснодаре
Фото t.me/minkovaanna23

В историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына хранится более 600 тыс. экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов, среди которых есть уникальные предметы, связанные с детством.

По словам вице-губернатора региона Анны Миньковой, отношение к детям на Кубани всегда было особенным. Это доказывают обширные архивы музеев края.

«Вместе с нашими краевыми и муниципальными музеями собрали подборку экспонатов, которые не представлены в постоянных экспозициях», — написала Минькова в Telegram.

В подборку вошли:

  • Детская посуда из Боспорского царства — сосудик V–III веков до нашей эры;
  • Детская игрушка периода III до н. э. – I веков, обнаруженная во время раскопок Краснодарского городища;
  • Детский браслет XI–XIII веков, изготовленный по технике вытягивания стекла в Византии;
  • Свистулька XVI– XVIII веков, слепленная в виде зверя, характерного для места проживания мастера;
  • Туфельки (рубеж XIX–XX веков) — первая детская обувь жительницы Екатеринодара, которую она хранила всю жизнь;
  • Детский казачий пояс начала XX века;
  • Колыбель 1950-х годов, изготовленная кустарным способом в виде люльки;
  • Лошадка начала 1960-х годов, изготовленная по образу городецкого коня;
  • Гусеница из коллекции советских игрушек 1970-х годов.

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