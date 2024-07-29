Стартовали работы по обновлению фасада музея имени Фелицына в Краснодаре

В Краснодарском крае продолжают работу по реконструкции знаковых для региона учреждений культуры.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что в краевой столице приступили к обновлению фасада музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына — объекта культурного наследия регионального значения.

«Завершить работы по восстановлению одного из самых известных зданий в городе планируем к Новому году», — написала замглавы Краснодарского края в Telegram.

Кроме того, в Сочи продолжается реставрация литературно-мемориального музея Н. А. Островского. Ее рассчитывают завершить в 2025 году к 85-летнему юбилею со дня открытия учреждения. В предыдуший раз капитальный ремонт памятника истории и культуры федерального уровня проводили в 1980 году.

«Благодаря краевой госпрограмме «Развитие Культуры» ко Дню города в Краснодаре запланировали завершение первого этапа долгожданной реконструкции кинотеатра «Болгария», — добавила Минькова.

Также скоро приступят к капитальному ремонту краевого выставочного зала. Он станет современным галерейным пространством.

Читайте также: Краснодарский край присоединился к федеральной акции «Музейная неделя».