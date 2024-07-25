Краснодарский край присоединился к федеральной акции «Музейная неделя»

Организатором события стало Министерство культуры России.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что с 25 по 31 июля участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить все краевые и муниципальные музеи региона. Они смогут посмотреть все музейные экспозиции и мероприятия, которые будут проходить в этот период.

«Участники получат новые впечатления, познакомятся с историей и культурой нашей страны. Музейную акцию планируют проводить по поручению президента каждые три месяца», ― написала Минькова в Telegram.

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