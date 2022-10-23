«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе глава региона ввел 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии, а также в связи с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.