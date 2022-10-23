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«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября

Происшествия
23.10.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-v-temryukskom-rajone-prodlili-do-3-noyabrya
«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе глава региона ввел 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии, а также в связи с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

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