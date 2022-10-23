«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 3 ноября
Происшествия
23.10.2022 13:24
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе глава региона ввел 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии, а также в связи с рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
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