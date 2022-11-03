«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе ввели 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии, а также в связи с рекомендациями Национального антитеррористического комитета. Высокий уровень террористической опасности в муниципалитете продлили до 18 ноября.

С продлением «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе спасательные и оперативные службы, а также медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилили досмотры машин и патрули.

Кроме того, на инфраструктурных и социальных объектах продолжатся проверки. Контроль за соблюдением миграционного законодательства усилят, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В связи с продлением «желтого» уровня террористической опасности жителей и гостей района попросили временно воздержаться от посещения мест массового пребывания, брать с собой документы при посещении общественных мест, а также воздержаться от использования крупногабаритных сумок и рюкзаков.

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