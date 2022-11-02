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ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на энергообъекте в Крыму

Происшествия
02.11.2022 11:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-predotvratila-diversiyu-spetssluzhb-ukrainy-na-energoobekte-v-krymu
ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на энергообъекте в Крыму
Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Агент СБУ планировал устроить диверсию на энергетическом объекте в одном из районов Крыма.

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У задержанного мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа и схему расположения опор ЛЭП на энергообъекте, где планировалось осуществить диверсию.

По оценкам энергетиков, в случае повреждения опор ЛЭП в Крыму без электроэнергии временно остались бы более 5 тыс. человек, в том числе социально значимые объекты.

Возбудили уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ и приготовление к диверсии, сообщает RT.

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