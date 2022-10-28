В Ставропольском крае ФСБ задержала четырех сторонников «Азова»*, готовивших теракт

Видео ЦОС ФСБ

Злоумышленники оборудовали в Предгорном районе схрон с оружием, в котором силовики обнаружили компоненты для СВУ и зажигательной смеси, взрывные устройства и огнестрельное оружие.

«Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По подозрению в подготовке теракта сотрудники ФСБ задержали четырех человек. На них завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.

Во время обыска у задержанных также изъяли методическую литературу по организации массовых беспорядков, сообщает RT.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Читайте также: в Пятигорске задержали сторонников исламских боевиков, готовивших теракт в отделе МВД.