В Ставропольском крае ФСБ задержала четырех сторонников «Азова»*, готовивших теракт
Происшествия
28.10.2022 10:09
Злоумышленники оборудовали в Предгорном районе схрон с оружием, в котором силовики обнаружили компоненты для СВУ и зажигательной смеси, взрывные устройства и огнестрельное оружие.
«Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По подозрению в подготовке теракта сотрудники ФСБ задержали четырех человек. На них завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.
Во время обыска у задержанных также изъяли методическую литературу по организации массовых беспорядков, сообщает RT.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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