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В Ставропольском крае ФСБ задержала четырех сторонников «Азова»*, готовивших теракт

Происшествия
28.10.2022 10:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stavropolskom-krae-fsb-zaderzhala-chetyreh-chelovek-gotovivshih-terakt
Видео ЦОС ФСБ

Злоумышленники оборудовали в Предгорном районе схрон с оружием, в котором силовики обнаружили компоненты для СВУ и зажигательной смеси, взрывные устройства и огнестрельное оружие.

«Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По подозрению в подготовке теракта сотрудники ФСБ задержали четырех человек. На них завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.

Во время обыска у задержанных также изъяли методическую литературу по организации массовых беспорядков, сообщает RT.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Читайте также: в Пятигорске задержали сторонников исламских боевиков, готовивших теракт в отделе МВД.

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