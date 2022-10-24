В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе МВД
Происшествия
24.10.2022 10:13
Ячейка сторонников Исламского государства*, в которую входили выходцы из республик Центрально-Азиатского региона, готовилась взорвать городской отдел полиции в Пятигорске.
«На территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГ*», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Участников террористической ячейки задержали. Они уже дали признательные показания. Их подозревают в приготовлении к теракту. Возбудили уголовное дело.
Во время обыска у задержанных нашли и изъяли компоненты бомбы, в том числе схемы сборки и поражающие элементы, сообщает RT.
*Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
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