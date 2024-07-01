Железнодорожный вокзал Сочи вошел в топ-8 самых красивых в России

Сочинский железнодорожный вокзал вошел в список самых красивых вокзалов страны и занял в нем 8-е место.

Список вокзалов-«дворцов» специально для АТОР составил историк транспорта, известный блогер Сергей Сигачев. По словам историка, здание вокзала в Сочи выполнено в стиле послевоенного сталинского ампира.

«Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск», — отмечает историк.

Блогер уделил внимание также уютным дворикам для отдыха с фонтаном в центре композиции, которые украшены лепниной и колоннами.

В списке вокзалов-«дворцов» также оказались Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, Ярославский вокзал в Москве, два вокзала в Екатеринбурге, вокзалы Владивостока, Самары, Пскова и Новосибирска, пишет «КП-Кубань».

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