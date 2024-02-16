Для здания ж/д вокзала Краснодара утвердили границы объекта культурного наследия

Ансамбль зданий на Привокзальной площади признан значимым градостроительным элементом исторического центра Краснодара.

Для архитектурного ансамбля утвердили границы территории и зон охраны, внесли информацию в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы, чтобы сохранить объект культурного наследия. В границы вошли «Станция Краснодар-1», а также памятники «Железнодорожный вокзал», «Автовокзал», «Управление Краснодарского отделения Северо-Кавказской Железной дороги».

Разработкой проектной документации по определению границ территории и зон охраны объекта культурного наследия занимались специалисты, они изучили архивные документы, литературные источники, проанализировали застройку и определили территории, подлежащие особому градостроительному регулированию.

Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Ансамбль вокзалов «Станция Краснодар-1» создан в середине 1950 х годов по проекту архитекторов Алексея Душкина и Георгия Волошинова. Первым построили железнодорожный вокзал на месте здания, разрушенного в годы войны. Новый вокзал был в 3 раза больше дореволюционного здания. В 1956 году при въезде на Привокзальную площадь возвели здание автовокзала. В 2000-е годы к боковым крыльям здания ж/д вокзала пристроили дополнительные помещения.

Всего в крае на сегодняшний день утвердили границы территорий почти 3,5 тыс. памятников и зоны охраны более 800 объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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