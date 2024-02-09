Зоны охраны еще для пяти памятников архитектуры установили на Кубани

Здания, построенные в конце XIX — начале XX веков, расположены в Армавире. Они формируют историческую застройку города.

Проекты зон охраны для этих памятников разработала специализированная организация, отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов. Он подчеркнул, что проектировщики изучили градостроительную ситуацию, провели историко-культурные исследования, а также определили территории, которые нужны для сохранения старинных зданий.

«Документы прошли госэкспертизу. Теперь сведения об установленных территориях будут направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы. Это обеспечит дальнейшую сохранность объектов культурного наследия», — добавил он.

Зоны охраны определили для пяти памятников архитектуры. Дом Г. Т. Айвазова выполнен в приемах кирпичной эклектики, над входами расположены козырьки с коваными ажурными кронштейнами с растительными мотивами. Дом архитектора И. Р. Шафировича выполнен в традициях модерна. До настоящего времени здание используют в качестве жилья. Фасад дома железнодорожного ревизора С. И. Довгвилло выполнен в рамках кирпичной эклектики, над входом установлен кованый козырек, на ажурных кронштейнах которого расположены фигуры драконов.

Баню Н. И. Кикнадзе построили в стиле модерна с элементами эклектики. Здание было оснащено всеми современными и необходимым удобствами. Оно и сейчас используется по первоначальному назначению. Фасад дома полковника И. С. Соколова выполнен в рамках эклектики с элементами кирпичного стиля. Особенность здания — кованый зонт.

Утверждением зон охраны памятников архитектуры занимается управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. В прошлом году определены зоны охраны свыше 160 памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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