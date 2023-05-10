Железнодорожный переезд закроют на ремонт с 16 мая в Усть-Лабинском районе
Общество
10.05.2023 12:47
Железнодорожный переезд будут ремонтировать в станице Ладожской на улице Хлеборобной.
На трассе Кропоткин — Краснодар с 10:00 16 мая до 10:00 19 мая и с 10:00 22 мая до 10:00 25 мая в связи с аварийными работами по капремонту будет закрыт железнодорожный переезд на 56-м километре пк 9.
Водители могут объехать закрытый участок через железнодорожный переезд на 54-м километре пути в районе элеватора, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.
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