Железнодорожный переезд закроют на ремонт с 16 мая в Усть-Лабинском районе

Железнодорожный переезд будут ремонтировать в станице Ладожской на улице Хлеборобной.

На трассе Кропоткин — Краснодар с 10:00 16 мая до 10:00 19 мая и с 10:00 22 мая до 10:00 25 мая в связи с аварийными работами по капремонту будет закрыт железнодорожный переезд на 56-м километре пк 9.

Водители могут объехать закрытый участок через железнодорожный переезд на 54-м километре пути в районе элеватора, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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