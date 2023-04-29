До 31 июля перекроют движение на двух улицах Краснодара из-за ремонта на теплосетях

Работы в Карасунском округе краевой столицы стартуют 12 мая.

Ремонт продлится до 31 июля. За это время специалисты уложат 600 м новых инженерных сетей по улице 1-й Заречной, а также установят новую трубу длиной 700 м на улице Пашковской.

«Необходимо работать на опережение и ремонтировать инженерные сети заранее. В этом году будет проделана большая работа по их обновлению. Это поможет снизить риск аварийных отключений горячей воды и тепла в дальнейшем», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Строчун.

Для проведения ремонта ограничат движение транспорта:

— по улице 2-й Заречной от Онежской до 1-го Онежского проезда;

— по улице Пашковской от Восточной до Трамвайной.

После окончания работ дороги восстановят, а прилегающие территории благоустроят, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти на полгода перекроют движение на двух участках улиц Краснодара из-за ремонта на теплосетях.