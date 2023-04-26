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Почти на полгода перекроют движение на двух участках улиц Краснодара из-за ремонта на теплосетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-na-polgoda-perekroyut-dvizhenie-na-dvuh-uchastkah-ulits-krasnodara-iz-za-remonta-na-teplosetyah
Почти на полгода перекроют движение на двух участках улиц Краснодара из-за ремонта на теплосетях
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Работы на участке теплосети «ТЭЦ — Центр города» по улице КИМ стартуют 12 мая.

Ремонт продлится до 1 октября. За это время специалисты обновят около 1 км ветхой теплосети.

«Только завершился отопительный сезон, мы уже готовимся к новому. Сейчас подходящее время для ремонта труб и замены нагревательных элементов системы. Проведенные работы по модернизации помогут бесперебойно подавать тепло в жилой фонд и социальные объекты в будущем», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Для проведения ремонта ограничат движение транспорта:

— по улице КИМ от Степана Разина до Фурманова;

— по улице КИМ от Линейной до Вишняковой;

— по улице Линейной от Адыгейской набережной до КИМ.

После окончания работ дороги восстановят, а прилегающие территории благоустроят, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 26 апреля начнут ремонтировать путепроводы в районе улицы Вишняковой и мединститута.

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