Почти на полгода перекроют движение на двух участках улиц Краснодара из-за ремонта на теплосетях

Работы на участке теплосети «ТЭЦ — Центр города» по улице КИМ стартуют 12 мая.

Ремонт продлится до 1 октября. За это время специалисты обновят около 1 км ветхой теплосети.

«Только завершился отопительный сезон, мы уже готовимся к новому. Сейчас подходящее время для ремонта труб и замены нагревательных элементов системы. Проведенные работы по модернизации помогут бесперебойно подавать тепло в жилой фонд и социальные объекты в будущем», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Для проведения ремонта ограничат движение транспорта:

— по улице КИМ от Степана Разина до Фурманова;

— по улице КИМ от Линейной до Вишняковой;

— по улице Линейной от Адыгейской набережной до КИМ.

После окончания работ дороги восстановят, а прилегающие территории благоустроят, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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