В Краснодаре 26 апреля начнут ремонтировать путепроводы в районе улицы Вишняковой и мединститута

Работы проведут специалисты ОАО «РЖД» с 26 по 28 апреля.

В эти дни с 22:00 до 5:00 будет ограничено движение транспорта по одной из полос улиц Вишняковой и Новороссийской под путепроводом.

Также с 26 по 28 апреля отремонтируют путепровод в районе Кубанского государственного медицинского университета. Для этого ограничат движение транспорта под мостом по одной полосе на улице Ставропольской.

В городском департаменте транспорта отметили, что эти работы — вынужденные, так как через эти путепроводы каждый день проезжают десятки поездов, и для безопасности их необходимо обновить, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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