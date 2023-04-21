В Краснодаре еще на четырех улицах стартовал ремонт по нацпроекту

На четырех участках меняют асфальт, устанавливают знаки и бордюры, а также ремонтируют тротуары там, где это необходимо.

Ремонтировать начали улицу Шевченко в станице Старокорсунской, Кубанскую в станице Елизаветинской, а также участок Платанового Бульвара от Рождественской Набережной до Бульварного Кольца и улицу Колхозную — от улицы Клинической до МОПР.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего по нацпроекту в столице Кубани отремонтируют 40 улиц. В рамках предыдущего этапа отремонтировали 33 участка — это 30 км дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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