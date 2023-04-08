Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ремонт еще пяти улиц по нацпроекту стартовал в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-eshhe-pyati-ulits-po-natsproektu-startoval-v-krasnodare
Ремонт еще пяти улиц по нацпроекту стартовал в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас специалисты начали снимать асфальт на дорогах, после уложат новый слой асфальтобетона, а также установят знаки, отремонтируют тротуары и нанесут разметку.

Общая длина участков — более 6,5 км. Ремонт выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция стартовала на улице Советской от Седина до Рашпилевской, на Длинной от Братьев Игнатовых до Садовой, на Новой от Старокубанской до Димитрова, на Ленина от Красной до Мира и на Молодежной в хуторе Ленина от Огородной до Курганной.

Кроме того, по нацпроекту продолжается ремонт на улицах Спортивной, Бургасской, Кавказской, Первомайской, Толбухина, Думенко, Братьев Дроздовых, Димитрова, Орджоникидзе, Карякина, Чернышевского, Дзержинского, Айвазовского, Советской, а также улицы Шевченко в станице Елизаветинской.

Работы из плана на 2023 год уже завершили на улицах Офицерской, Ставропольской, Юннатов, Фадеева, Фрунзе, Власова, Пригородной, Полины Осипенко, Котовского, Деповской, Пионерской, Таманской, Пугачева и Новороссийской.

С полным перечнем запланированных к ремонту в этом году улиц можно ознакомиться в специальном разделе, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: «поплывший» асфальт на улице 40-летия Победы в Краснодаре отремонтируют по гарантии.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
  2. Курс евро 7 апреля поднялся выше 91 рубля, курс доллара — выше 83 рублей
  3. В Краснодаре 8 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня
  4. На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
  5. Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
  6. «Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях