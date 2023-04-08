Ремонт еще пяти улиц по нацпроекту стартовал в Краснодаре

Сейчас специалисты начали снимать асфальт на дорогах, после уложат новый слой асфальтобетона, а также установят знаки, отремонтируют тротуары и нанесут разметку.

Общая длина участков — более 6,5 км. Ремонт выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция стартовала на улице Советской от Седина до Рашпилевской, на Длинной от Братьев Игнатовых до Садовой, на Новой от Старокубанской до Димитрова, на Ленина от Красной до Мира и на Молодежной в хуторе Ленина от Огородной до Курганной.

Кроме того, по нацпроекту продолжается ремонт на улицах Спортивной, Бургасской, Кавказской, Первомайской, Толбухина, Думенко, Братьев Дроздовых, Димитрова, Орджоникидзе, Карякина, Чернышевского, Дзержинского, Айвазовского, Советской, а также улицы Шевченко в станице Елизаветинской.

Работы из плана на 2023 год уже завершили на улицах Офицерской, Ставропольской, Юннатов, Фадеева, Фрунзе, Власова, Пригородной, Полины Осипенко, Котовского, Деповской, Пионерской, Таманской, Пугачева и Новороссийской.

С полным перечнем запланированных к ремонту в этом году улиц можно ознакомиться в специальном разделе, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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