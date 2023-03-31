«Поплывший» асфальт на улице 40-летия Победы в Краснодаре отремонтируют по гарантии

Накануне местные жители рассказали, что на недавно отремонтированном участке улицы 40-летия Победы — между Восточно-Кругликовской и Героев-Разведчиков, уже деформировался асфальт.

Они опубликовали фотографию дороги в соцсетях. На кадрах видно, что на проезжей части образовалась сильная трещина. На эту информацию отреагировали в Муниципальном центре управления.

«Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что дефект дорожного полотна устранят в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкцию участка улицы 40-летия Победы выполнили в 2021 году — начали в апреле, а завершили в конце декабря. За это время там расширили проезжую часть, создали велодорожку, сделали тротуар и освещение. Также на этом участке улицы установили новые остановки и светофоры.