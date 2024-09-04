Железнодорожный переезд частично перекроют 6 сентября в Усть-Лабинском районе

Частичное ограничение движения через железнодорожный переезд на улице Мира в станице Воронежской введут в связи с плановым ремонтом.

Работы планируют провести 6 сентября с 8:00 до 20:00. На это время будут поочередно закрывать по одной полосе движения.

Пропуск автомобилей будет осуществлять регулировщик, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

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