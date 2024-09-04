Из-за чемпионата МВД закрыли стоянку у главного «купального» места Новороссийска

Стоянка автомобилей в районе «квадрата» на Суджукской косе запрещена до 13 сентября.

Ограничения ввели в связи с подготовкой к проведению Чемпионата МВД России по служебному многоборью.

Жителей и гостей города-героя предупредили, что в районе «квадрата» будут работать эвакуаторы.

«Во избежание конфликтных ситуаций, необходимо заранее продумывать места парковки транспортных средств», — сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

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