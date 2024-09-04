Из-за чемпионата МВД закрыли стоянку у главного «купального» места Новороссийска
Общество
04.09.2024 10:18
Стоянка автомобилей в районе «квадрата» на Суджукской косе запрещена до 13 сентября.
Ограничения ввели в связи с подготовкой к проведению Чемпионата МВД России по служебному многоборью.
Жителей и гостей города-героя предупредили, что в районе «квадрата» будут работать эвакуаторы.
«Во избежание конфликтных ситуаций, необходимо заранее продумывать места парковки транспортных средств», — сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.
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