Движение ограничат из-за гонок на трассе между Дагомысом и Солохаулом в Сочи
Спорт
03.09.2024 21:03
На трассе между поселком Дагомыс и селом Солохаул в Лазаревском районе 14 сентября пройдет второй этап краевого чемпионата по автомобильным горным гонкам «Солохаул 2024».
В связи с проведением гонок 14 сентября с 9:00 до 18:00 на отрезке трассы Дагомыс — Солохаул с 27-го по 24-й километры +1,5 км в сторону села Харциз временно ограничат движение автомобилей.
Автовладельцев просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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