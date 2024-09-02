Движение транспорта перекроют до 15 ноября на улице Рашпилевской в Краснодаре

С 3 сентября по 15 ноября там будут проводить плановые коммунальные работы.

Специалисты заменят более 400 метров сетей канализации. Уже 3 сентября и до 7 октября водители не смогут проехать от дома № 327 и до улицы Дальней. С 8 октября и до середины ноября ограничения будут до кольца на пересечении Дзержинского и Лузана. Для общественного транспорта организуют объезд.

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