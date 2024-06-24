На ремонт главного коллектора Краснодара в этом году потратят 3 млрд рублей

Об этом рассказал директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков.

По его словам, в этом году планируют начать реконструкцию главного канализационного коллектора № 20, которое займет 2,5-3 года.

«Это серьезный инженерный проект, город давно испытывает необходимость в реконструкции канализационных сетей. Цена этого проекта порядка 19 млрд рублей, здесь есть 13 млрд рублей заемных средств из федерального Фонда развития территорий, кроме того, здесь софинансирование бюджета Краснодарского края и нашего городского. В этом году порядка 3 млрд рублей будет направлено на это», — рассказал Александр Чулков.

Глава городского департамента финансов также добавил, что прошлый завершили с профицитом бюджета, превышением доходов над расходами составило 622 млн рублей.

«Этот год был рекордным по показателям, доходы наши составили 77,2 млрд рублей, расходы 76,6 млрд рублей. Таким образом и образовался профицит», — цитирует Александра Чулкова издание РБК-Краснодар.

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