Железнодорожные вокзалы Сочи стали лидерами пассажиропотока на юге России

Вокзалы Адлер и Сочи стали лидерами рейтинга СКЖД по количеству пассажиров в 2025 году.

В СКЖД привели данные по отправлениям пассажиров на крупнейших вокзалах с января по ноябрь. Всего за 11 месяцев в пригородном и дальнем сообщении отправились 38,4 млн пассажиров. На вокзале Адлер побывали 6,7 млн пассажиров. На вокзале Сочи — 4,3 млн пассажиров.

Третье место занял вокзал Ростов-Главный, число прибывших и отправившихся пассажиров составило 4,2 млн человек. На четвертом месте вокзал Краснодар-1 — 3,9 млн человек.

Далее следуют Кисловодск — 1,4 млн пассажиров, Туапсе, Ессентуки и Пятигорск — 1,3 млн, Лазаревская и Олимпийский парк — 1,2 млн, Новороссийск — 1 млн, Минеральные Воды — 934 тыс., Анапа — 860 тыс.

Показатель ж/д станции аэропорт Сочи составил 700 тыс. пассажиров, Хоста — 693 тыс., Роза Хутор — 592 тыс., Лоо — 542 тыс. человек, сообщает пресс-служба СКЖД.

