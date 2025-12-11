РЖД на новогодние праздники запустят дополнительные поезда на курорты Кубани

В период новогодних и рождественских каникул назначат 16 пар дополнительных поездов. Они будут ходить с 22 декабря по 11 января.

Дополнительные поезда свяжут несколько направлений:

Адлер — с Москвой, Самарой, Воронежем и Ростовом-на-Дону;

— с Москвой, Самарой, Воронежем и Ростовом-на-Дону; Имеретинский Курорт — с Санкт-Петербургом и Саратовом;

— с Санкт-Петербургом и Саратовом; Новороссийск с Москвой;

с Москвой; Анапу с Санкт-Петербургом.

Также традиционно начнет курсировать «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника. Еще один дополнительный поезд свяжет Ростов-на-Дону с Кисловодском.

Из Минеральных Вод поедет туристский поезд «Зимняя сказка» из регионов». На нем жители юга могут поехать в Великий Устюг и Нижний Новгород. Сесть в этот поезд можно будет также в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Билеты на все дополнительные поезда можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщает пресс-служба СКЖД.

