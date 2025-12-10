В новогодние праздники «Ласточка» Ростов — Новороссийск будет ходить ежедневно

До этого времени, согласно расписанию, электропоезд «Ласточка» № 820 курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 12 декабря поезд по этому маршруту будет прибывать и отправляться со станции Ростов-Пригородный вместо главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. С 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и с 1 мая по 1 сентября 2026 года состав будет курсировать ежедневно.

Время отправления «Ласточки» из донской столицы — в 6:37. Она следует с остановками на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9-й километр, Крымская и Тоннельная. В Новороссийск поезд прибывает в 11:42.

Обратный рейс из города-героя отправляется в 18:08, прибытие в Ростов-на-Дону — в 23:00, сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

