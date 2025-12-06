Расписание электричек Краснодар — Староминская временно изменится в декабре

По техническим причинам ОАО «РЖД» был изменен график движения нескольких пригородных поездов на направлении Краснодар — Староминская.

Поезд № 6702 Краснодар-1 — Староминская — Тимашевская 9, 11 и 15 декабря будет отправляться раньше:

Краснодар-1 — 08:47 (на 40 минут раньше);

Краснодар-2 — 09:03–09:06 (на 40 минут раньше);

Тимашевская — 10:25–10:55 (прибытие на 40 минут раньше, отправление на 25 минут раньше);

Каневская — 11:42–11:46 (на 22 минуты раньше);

Староминская-Тимашевская — 12:34 (на 15 минут раньше).

Расписание поезда №6707 Тимашевская — Краснодар-1 изменится 12 декабря:

Тимашевская — 12:40 (на 10 минут раньше);

Ведмидивка — 13:12–13:29;

Мышастовка — 13:42–13:43 (прибытие на 10 минут раньше, отправление на 6 минут позже);

Титаровка — 13:52–13:53 (на 6 минут позже);

Краснодар-2 — 14:21–14:22 (на 6 минут позже);

Краснодар-1 — 14:39 (на 6 минут позже).

Поезд №6710 Краснодар-1 — Тимашевская с 8 по 18 декабря из Краснодара будет отправляться в 20:41 и следовать до станции Титаровка по графику. Далее:

Титаровка — 21:47–21:48 (на 22 минуты позже);

Мышастовка — 21:56–21:57(на 22 минуты позже);

Ведмидивка — 22:09–22:10 (на 22 минуты позже);

Тимашевская — 22:37 (на 10 минут позже).

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать временные изменения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

