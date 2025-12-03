Полосы для общественного транспорта предложили выделить на 10 улицах Краснодара

В краевом центре разработали схему организации дорожного движения, которая включает появление новых выделенных полос.

Сейчас протяженность выделенных полос в городе составляет 26 км. Согласно проекту Высшей школы экономики, к 2034 году ее предлагают увеличить до 45 км. В первую очередь, дополнительные «выделенки» организуют в центральной части города.

Специальные полосы для общественного транспорта хотят выделить на участках улиц Красной, Красных Партизан, Тургенева, Селезнева, Дзержинского, Ялтинской, Ставропольской, 40 лет Победы, Колхозной и Офицерской, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в октябре выделенную полосу на улице Северной продлили от Садовой до Ломоносова.

Читайте также: Краснодар в начале года вошел в топ городов РФ по развитию выделенных полос. В рейтинге суммировалась длина выделенных полос. И рассчитывалась в метрах на 1 тыс. жителей. Краснодар по этому показателю занял 13 место.

